عيسى عبد المجيد يحذر من سرقة الاستثمارات الليبية في إفريقيا

أخبار ليبيا 24-خاص

عبر المستشار السابق لرئيس مجلس النواب للشؤون الإفريقية عيسى عبد المجيد في حوار خاص لأخبار ليبيا 24 عن خشيته من سرقة الاستثمارات الليبية في أفريقيا في وجود حكومة الوفاق الوطني، مؤكداً أنها بمليارات الدولارات.

وقال عبد المجيد في حوار نشرت أخبار ليبيا الجزء الأول منه ” أعتقد أنه بعد حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج قد تسرق هذه الاستثمارات فليس عليها أية رقابة فهناك هيئة استثمار في الشرق وأخرى في الغرب وللأسف لا توجد جهة رقابية أو مسؤولة على تلك الاستثمارات”.

وأضاف “وحتى في أوروبا هناك استثمارات ليبية حيث توجد أصول ثابتة وأموال كودائع في الدول الأفريقية والعربية والأوروبية والودائع في عهد القذافي كان لها سنوات معينة تدفع من خلالها فوائد للدولة الليبية، وللأسف بعض الدول بعد انتهاء مدة هذه الودائع ما يجعلها إما ترجع هذه الأموال إلى ليبيا إما تجدد العقود حتى تدخل العوائد إلى محفظة أفريقيا أو محفظة الاستثمار العامة”.

وأبرز أن الانقسام الحاصل بين الحكومات في الشرق والغرب أدى إلى نهب الاستثمارات، مبيناً أن قرار قبل مجلس الأمن بشأن تجميد الأموال الليبية في الخارج قد ألغي.

وأبدى خشيته من أن بعض الدول التي فيها استثمارات كبيرة قد لا ترجع الأموال إلى ليبيا لأنها قد تسبب لهم أزمة اقتصادية، حسب رأيه.

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