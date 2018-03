ارتفاع أسعار النفط وعقود برنت تسجل 70.31 دولار للبرميل

المتوسط:

‫ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 30-3-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس نحو 65.74 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود خام برنت 70.31 دولار للبرميل.

وتتلقى أسعار النفط دعما قويا بعد اعلان السعودية إنها تعمل مع روسيا على اتفاق تاريخى طويل الأجل قد يمدد قيود إمدادات الخام العالمية التى يفرضها كبار المصدرين لسنوات عدة.

وتعمل الرياض وموسكو تدرسان تمديد التحالف القصير الأجل بشأن قيود إنتاج النفط والذى بدأ فى يناير 2017 بعد انهيار في أسعار الخام مما قد يحول الشراكة القائمة فى إدارة الإمدادات إلى اتفاق مدته من عشر سنوات إلى 20 عاما.

وبحسب ما أعلنه وزير النفط العراقى جبار اللعيبى، فإن عددا من البلدان المصدرة للنفط اقترحت تمديد اتفاض خفض المعروض من الخام المبرم بين أوبك ومنتجين من خارجها لمدة ستة أشهر.

كانت أوبك ومنتجون غير أعضاء بقيادة روسيا قد اتفقوا فى نوفمبر 2016 على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لنهاية 2018 فى محاولة لتصريف تخمة المعروض العالمى مع إعطاء إشارة على إمكانية الخروج المبكر من الاتفاق إذا ارتفعت الأسعار فى السوق على نحو مبالغ فيه.

وارتفعت مخزونات الخام 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهى فى 23 مارس إلى 430.6 مليون برميل.

وقفز إنتاج النفط الأمريكى بالفعل بمقدار الربع تقريبا منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.4 مليون برميل يوميا متجاوزا إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام فى العالم ومقتربا كثيرا من روسيا، أكبر منتج فى العالم، والتى تضخ حوالى 11 مليون برميل يوميا.

