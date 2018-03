الأمم المتحدة تشدد العقوبات لتجاوزات كوريا الشمالية

المتوسط:

أضافت لجنة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، 21 شركة شحن و27 سفينة وأحد الأشخاص في قوائم سوداء بسبب عمليات تهريب للنفط والفحم لكوريا الشمالية.

وتضمنت العقوبات، منع صادرات شملت الفحم والحديد والرصاص والمنسوجات والمأكولات البحرية ووضع قيود على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية.

ووافق مجلس الأمن بالإجماع على تشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، منذ عام 2006، في محاولة لمنع بيونغيانغ من تمويل برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

