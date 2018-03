المتوسط:

اجتمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع مؤسس ورئيس أمازون، ليبحثا مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة وفق رؤية 2030.

وجاء ذلك خلال جولته في “سياتل” الأميركية عقب مغادرته مدينة نيويورك، في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن التقائه صباح اليوم السبت، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية بيل غيتس.

كما حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

The post بن سلمان يبحث فرص تعاون المملكة مع “أمازون” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية