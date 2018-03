بورصة نيويورك تجري محادثات لشراء بورصة شيكاغو

المتوسط:

تجري بورصة نيويورك محادثات لشراء بورصة شيكاغو، بعد شهر ونصف الشهر من رفض منظمين أميركيين بيع بورصة شيكاغو إلى تحالف يضم مستثمرين صينيين.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن أشخاص على دراية بالأمر قولهم، إن بورصة نيويورك قد تدفع حوالي 70 مليون دولار إلى بورصة شيكاغو، فيما امتنعت الأخيرة عن التعقيب بينما لم ترد بورصة نيويورك على طلب للتعقيب.

وأكدت بورصة شيكاغو في وقت سابق هذا الشهر، إنها تبحث عن مشترين جدد محتملين بعد أن رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اتفاقا قيمته حوالي 25 مليون دولار في فبراير، لتنهي مسعى استمر عامين لبورصة شيكاغو لبيعها نفسها إلى تحالف يضم مستثمرين صينيين.

