اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 31/3/2018 وسعر الذهب والفضة

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 31 مارس 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.355 دينار ليبي مقارنة بـ 6.360 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.820 مقارنة بـ 7.850 دينار عند الاغلاق يوم امس.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.924 مقارنة بـ 8.970 دينار عند الاغلاق يوم امس .

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.290 دينار 6.270 دينار اليورو 7.740 دينار 7.660 دينار الجنية الاسترليني 8.833 دينار 8.753 دينار الليرة التركية 1.590 دينار 1.510 دينار الدينار التونسي 2.60 دينار 2.52 دينار الجنية المصري 0.356 دينار 0.276 دينار الدولار الكندي 4.878 دينار 4.798 دينار الدينار الاردني 8.859 دينار 8.779 دينار حوالات دبي-تركيا 6.280 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.40 دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.50 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.40 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 194 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 226 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 258 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 295 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 345 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 225 دينار

كسر الفضة = 2.45 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.