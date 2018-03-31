منتدي تمكين المرأة يقيم جلسة حوارية مع قيادات نسائية بمقره في طرابلس

طرابلس 31 مارس 2018 (وال) – عقد منتدى تمكين المرأة والشباب بمقره في طرابلس، اليوم السبت ، جلسة حوارية مع مجموعة من القيادات النسائية لمناقشة أولويات المرحلة القادمة

وقد شارك بالجلسة عدد من القيادات النسائية من مجلس النواب السيدة حليمة الصادق، ومن مجلس الدولة الدكتورة ماجدة الفلاح، والسيدة فوزية كروان، والوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية الدكتورة مبروكة الشريف، وممثلات عن مجلس سيدات أعمال ليبيا برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيدة أميرة عاشور، ورئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للمرأة الدكتورة عزيزة معقاف، و رئيس الشبكة الليبية تمكين المرأة السيدة سوزان حمي، وعدد من القيادات في المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني،

وتم خلال الجلسة طرح بعض الملفات للنقاش، هذا وسيتم عقد جلسات أخرى مشابهة في مناطق أخرى من البلاد، والخروج برؤية موحدة حول أولويات المرحلة القادمة . (وال – طرابلس) ع م

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