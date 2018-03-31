الحرس البلدي أجدابيا يعدم مواد كيميائية منتهية الصلاحية

أجدابيا 31 مارس 2018 (وال) – قامت إدارة التفتيش والمتابعة بجهاز الحرس البلدي أجدابيا بالتعاون مع شركة الخدمات العامة والمنطقة العسكرية الوسطي صباح اليوم السبت بإعدام مواد كيميائية منتهية الصلاحية في مكب الـ 18 الواقع بطريق البريقة غرب أجدابيا

وأفاد رئيس وحدة الدعم والدوريات المنطقة الوسطي مقدم سعد سليمان اسويكر – في تصريح للقناة الفضائية – أن الكميات من المواد تم إعدامها تصل إلى 520 برميل من الشحوم والزيوت والتينر والطلاء وعدد اثنين حاوية من صودا الكاويا وأن كل هذه المواد منتهية الصلاحية منذ سنة 2012 .

وأشار إلى ضرورة تعاون المواطنين في التبليغ لدي جهات الاختصاص على أي مواد منتهية الصلاحية .

وبدروه، قال رئيس قسم التفتيش الصحي أجدابيا أنه بعد إجراء الفحوصات والاختبارات تم التحقق من أن هذه المواد منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستعمال ولا لإعادة التصنيع ويجب إتلافها فورا . (وال – أجدابيا) ع م

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