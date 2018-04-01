الدينار يتراجع امام الدولار الامريكي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليوم

عاود سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي اليوم ارتفاعه من جديد مع بدء التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وأستهل سعر الدولار اليوم عند 6.240 دينار ليبي للبيع و 6.220 دينار للشراء, وتراجع الدولار خلال الايام الماضية إلى مستوى 5.85 دينار وهي المرة الاولى منذ عدة اسابيع التي تتراجع فيها الاسعار الى هذا المستوى عقب تأرجحه مؤخرا مابين 6.3 و6.6 دينار.

وجرى تداول و بيع الدولار الامريكي في تعاملات السوق الموازية يوم امس حيث بدء التعاملات عند سعر 6.355 دينار وظل عند هذا المستوى مابين انخفاض وصعود لكنه أنهى التعاملات على انخفاض ملحوظ وبلغ سعره 6.220 دينار, وتعرضت العملات الاجنبية لموجة تراجع جماعي خلال منتصف شهر يناير بشكل مفاجئ وتراجعت خلالها بشكل قياسي لكنه عاودت الارتفاع فوق 6 دينار.

ويشهد الدولار حالة من التذبذب ويتجه نحو الصعود خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير.

وأستمر سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.