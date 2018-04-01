اقتراب تعيين 17 ألف موظف في طبرق

قال مدير مكتب العمل والتأهيل ببلدية طبرق جاسم ارحيم، في تصريح لـ”218 نيوز”، إن المرحلة القادمة في اعتماد التعيينات تتعلق بوزارة التخطيط والمالية في الحكومة المؤقتة.

وأوضح ارحيم أن الاعتماد يأتي من قبل وزارة التخطيط والمالية، بعد إتمام إجراءات الازدواجية والأعمار المطلوبة ولجان تأكيد الأسماء، مشيرا إلى أن اللجان المشكلة وصلت إلى تأكيد قرابة 17 ألفا من الأسماء في مختلف القطاعات.

وكانت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة قد منحت للجان التأكيد فترة 45 يوما من تاريخ 20 فبراير لإنهاء عملها بشأن التعيينات.

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