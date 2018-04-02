صنع الله والمعداني يبحثان سبل التعاون بين المؤسسة والمجلس البلدي سرت

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، خلال لقائه أمس عميد بلدية سرت، مختار المعداني، سبل التعاون بين المؤسسة والمجلس البلدي سرت، وإمكانية استحداث بعض المشاريع التنموية التي تخدم المنطقة، وإسهام المؤسسة في توفير الاحتياجات الضرورية للمدينة.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة تسعى بما أتيح لها من إمكانيات، لتوفير بعض الاحتياجات الضرورية، وفق برامج التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالمؤسسة.

من جانبه أشاد المعداني بالدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط، من أجل وحدة البلاد، والمحافظة على استمرار تدفق إنتاج النفط.

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