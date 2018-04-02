ارتفاع الدولار في السوقين الرسمية والسوداء

وحسب صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد انخفض سعر الدينار 4 قروش، ليسجل الدولار 6.30 دينار الإثنين، مقابل 6.26 دنانير الأحد.

في الوقت نفسه، ارتفع اليورو 12 قرشًا في السوق السوداء، مسجلًا 7.67 دنانير، مقابل 7.65 دينارات، لكن الجنيه الإسترليني استقر عند حاجز 8.70 دنانير في تعاملات اليوم وأمس.

وفي السوق الرسمية، ارتفع سعر صرف الدولار بفارق هامشي إلى 1.3296 د‫ينار، مقابل 1.3293 دينار، وفق النشرة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي.

ويرتفع سعر صرف الدولار في منحنى صعودي خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة، لكن مصرفيين يقولون إن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددًا أمام الدينار.

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