احتفل يوم الاثنين بافتتاح الدورة 46 لمعرض طرابلس الدولي التي تستمر حتى الثاني عشر من شهر أبريل الجاري .

وحضر الاحتفال النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزراء الاقتصاد والصناعة والداخلية والشؤون الاجتماعية وعميد بلدية طرابلس وعدد من السفراء المعتمدين في ليبيا ومندوبين عن الوزارات والشركات والهيئات والمؤسسات المشاركة في الدورة .

ورحب رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض في كلمة ألقاها بالمناسبة بالحضور ،مشيرا إلى أن مثل هذه المناسبات الاقتصادية تعد فرصة لتبادل المعلومات واللقاء بين المهتمين بهذا المجال الحيوي .

وأضاف أن هذه الدورة ستشهد مشاركة واسعة للشركات والهيئات بأجنحة تعكس نشاطها في أكثر من 550 جناحا .

من جهته أكد وزير الاقتصاد والصناعة عن شكره وتقديره للجهود التي قام بها العاملون بالهيئة العامة للمعارض لتنظيم هذه الدورة ،مشيرا إلى أن معرض طرابلس الدولي هو نافدة عالمية تطل من خلالها الشركات العارضة للترويج لإنتاجها ويعد فرصة لالتقاء العارضين المحليين والزوار لتبادل الخبرات .

وحيا الوزير رجال الأعمال والخبراء لجهودهم في مسيرة الإنتاج التي تدفع في النهاية لصالح المستهلك وتقود الى المنافسة وتخفف الضغط على الموازنة العامة .

وقال عميد بلدية طرابلس في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة 46 لمعرض طرابلس الدولي إن هذه الدورة تعكس إرادة ورغبة الليبيين في عبور المرحلة التي يمرون بها في تحد وإصرار لاستمرار مسيرة العمل والبناء للنهوض ببلادهم العزيزة ليبيا .

وأكد العميد أن طرابلس ستضل وفية لدولة المؤسسات والقانون واحتضان كل الفعاليات رغم كل الظروف من أجل أن تنهض بلادنا وتشتد سواعد البناء والعطاء .

قام إثر ذلك النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بإزاحة الستار على الطابع البريدي الذي تم إصداره بمناسبة الدورة 46 لمعرض طرابلس الدولي .

ثم أعطى الاإن بافتتاح الدورة الحالية للمعرض والتوجه إلى داخل المعرض حيث قام السيد النائب والضيوف بجولة في عدد من الأجنحة والاطلاع على الإنتاج المحلي الذي تشارك به الهيئات والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص.

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