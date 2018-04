تراجع أسعار النفط عقب ارتفاع الانتاج الروسي

المتوسط:

تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة يوم أمس الاثنين، متأثرة بارتفاع الإنتاج الروسي وتوقعات بأن تخفض السعودية أسعار الخام الذي تورده لآسيا إلى جانب نزاع تجاري محتدم بين الولايات المتحدة والصين.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.70 دولار، أو2.45 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.64 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأميركي 1.93 دولار، أو 2.97 بالمئة، ليغلق عند 63.01 دولارللبرميل.

وصعدت أسعار النفط من أدنى مستوى في عدة سنوات قرب 27 دولاراللبرميل في يناير 2016، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، والتي بدأ تطبيقها في 2017 ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية العام الحالي.

كما ارتفع إنتاج روسيا النفطي في مارس رغم اتفاق الخفض، ليصل إلى 10.97 مليون برميل يوميا مقارنة مع 10.95 مليون برميل يوميا في فبراير، وفقا لما أظهرته بيانات وزارة الطاقة الروسية.

