خلال افتتاح معرض طرابلس…وزير الاقتصاد: المعرض فرصة لفتح المجال بين الشركات ورجال الأعمال

أخبار ليبيا24- خاص

قال وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق ناصر فضل الله إن معرض طرابلس الدولي في دورته الـ 46 فرصة من أجل فتح المجال بين مختلف الشركات ورجال الأعمال في عرض منتجاتهم.

وأضاف فضل الله خلال افتتاح الدورة الـ46 لمعرض طرابلس الدولي والتي تستمر حتى الـ 12 من شهر أبريل الجاري أمس الإثنين، أن المعرض يعكس رغبة المنافسين في التجارة وعقد اللقاءات بين الشركات العارضة لنقل وتبادل الخبرات فيما بينهم .

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن هذه الدورة فرصة لتشجيع القطاع الخاص من أجل فتح قنوات للتنوع الاقتصادي ، مبينا أن وزارة الاقتصاد ستقوم من خلال جناحها بالمعرض بعرض 12 برنامجا اقتصاديا.

وكشف فضل الله أن هناك عدة إجراءات ستقوم بها الوزارة من بينها إعادة هيكلية الوزارة ووضع رؤية اقتصادية ودراسة لمساهمة القطاع الخاص تساعد على التنوع الاقتصادي والتجاري وتحقيق التنمية المكانية.

ومن جهته، قال رئيس لجنة إدارة الهيأة العامة للمعارض صلاح حمزة إن معرض طرابلس الدولي في دورته الـ 46 سيشهد مشاركة واسعة للشركات والمؤسسات بأجنحة تعكس نشاطها في أكثر من 550 جناحا.

يشار إلى أن الدورة الـ 46 لمعرض طرابلس الدولي تحظى بمشاركة متميزة لشركات محلية وعالمية اقتصادية وصناعية ووكلاء معتمدين لعدة شركات، كما يصاحب الدورة برامج وأنشطة مختلفة وكذلك تنظيم لقاءات علمية وندوات تخصصية ومؤتمرات اقتصادية مع مهرجانات فنية تجسد الثرات الليبي الأصيل.

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