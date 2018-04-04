دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني يقر عددا من مشاريع المرافق بطبرق بقيمة تجاوزت 28 مليون دينار ليبي

طبرق 04 أبريل 2018(وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني مساء أمس الثلاثاء جولة تفقدية لشوارع وأزقة بلدية طبرق للوقوف على مشاريع الإسكان والمرافق والمواصلات والنقل بالبلدية.

وأذن دولته على التعاقد لتنفيذ مشروع رصف وإنارة الطريق الدائري الأول بطبرق بتكلفة 24 مليون دينار ليبي بإشراف إدارة المشروعات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق.

كما أذن دولته باستكمال مشروع رصف طريق عمر المختار وسط المدينة بقيمة أربعة ملايين دينار ليبي.

وتفقد دولته حي الحرية بالبلدية، وناقش قراره المتخذ في العام 2014 بشأن تنفيذ البنية التحتية لكامل الحي.

وطلب دولته إحالة ملف هذا المشروع تمهيدا لإقراره من قبل مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة وفقا لما تتطلبه النظم واللوائح. (وال – طبرق) ع م

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