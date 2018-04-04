اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاربعاء 4/4/2018 وسعر الذهب والفضة

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 4 ابريل 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.300 دينار ليبي مقارنة بـ 6.280 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.730 مقارنة بـ 7.731 دينار عند الاغلاق يوم امس.

بدوره ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.855مقارنة بـ 8.822 دينار عند الاغلاق يوم امس .

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.275 دينار 6.195 دينار اليورو 7.700 دينار 7.620 دينار الجنية الاسترليني 8.820 دينار 8.740 دينار الليرة التركية 1.574 دينار 1.494 دينار الدينار التونسي 2.64 دينار 2.56 دينار الجنية المصري 0.355 دينار 0.275 دينار الدولار الكندي 4.898 دينار 4.818 دينار الدينار الاردني 8.841 دينار 8.761 دينار حوالات دبي-تركيا 6.270 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.50 دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.45 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.40 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 196 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 228 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 261 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 300 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 351 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 225 دينار

كسر الفضة = 2.5 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.