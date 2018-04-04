اقتصاد

النواب: الميزانية 44 مليار بعجز يصل لـ 16 مليار دينار

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو لجنة المالية في مجلس النواب خليفة الدغاري في تصريح خاص  لـ218 أن اللجنة تناقش إقرار ميزانية عام 2018 للأسبوع الثاني على التوالي، وتوقع الدغاري أن تكون الميزانية لهذا العام  44 مليار دينار مشيرا أن القيمة مازالت قيد الدراسة.

وأفاد الدغاري أن العجز المتوقع في الميزانية يمكن أن يصل إلى 16 مليار دينار موضحا خلال تصريحه أن اللجنة تحاول دمج خطتي وزارة المالية بالحكومة المؤقتة ووزارة المالية بحكومة الوفاق وذلك للخروج بصيغة نهائية تقلل عجز الميزانية  حسب الترتيبات المالية للسنة الحالية.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق قد قدمت في وقت سابق مقترح مشروع لميزانية عام 2018 بمبلغ يناهز 42.5 مليار دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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