دراسة أوضاع الموظفين التابعين للقطاع الصحة ببلدية ساحل واستيفاء إجراءاتهم الثبوتية

الساحل 04 أبريل 2018 (وال) – عقدت مدير إدارة الخدمات الصحية بلدية ساحل الجبل الأخضر أحمد أبوبكر الخشبى أمس الثلاثاء اجتماعًا مع السادة مدراء الإدارات والأقسام بالقطاع، وذلك بهدف دراسة أوضاع الموظفين التابعين للقطاع واستيفاء إجراءاتهم الثبوتية .

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بلدية ساحل الجبل إن الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة قد تمخض عن منح كافة العاملين بالقطاع مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انعقاد الاجتماع لتوفير شهادة ميلاد حديثة لكل موظف .

وبخصوص السادة المٌنقولين من البلديات المجاورة، أوضح الخشبى أنه يتوجب الحضور الشخصي للموظف حتى يتم يتمكن من لم يتمكن منهم حتى الآن وإعادة تنسيب الموظفين حسب الخطة المُستحدثة من إدارة القطاع .

يشار إلى أن إدارة الخدمات الصحية بلدية ساحل الجبل الأخضر تضم عدداً 20 وحدة صحية عامة موزعة بكافة الحدود الإدارية للقطاع . (وال – الساحل) أ ف/ ع م

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