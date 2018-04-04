اقتصاد

الآغا : ينفي خبر إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الدينار

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 04 أبريل 2018 0وال) – فند رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الأغا الأخبار المتداولة بشأن إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الدينار  .

وأكد الأغا في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية أنه لم تصدر أية تعليمات أو قرارات من قبل إدارة المركزي البيضاء بشأن إلغاء عملية فئة الدينار من التداول .

وقال الأغا إن المصارف التجارية ملزمة باستقبال الإيداعات من زبائنها من فئة الدينار .

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي طرح في العشرين من أكتوبر من العام المنصرم عملات معدنية من فئة الدينار الليبي للتداول للمرة الأولى لتغطية  العجز في هذه الفئة . (وال – البيضاء) ع م

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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