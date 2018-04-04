تراجع طفيف لأسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء

شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية تراجعًا طفيفًا أمام العملة المحلية في السوق السوداء اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 6.26 دينارات مقارنة بـ6.29 دينارات أمس الثلاثاء، في حين بلغ سعره في السوق الرسمية 1.3318 دينار، ليصل فارق سعر الصرف بين السوقين 4.93 دينارات.

كما سجَّل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 8.79 دينارات، مقارنة بـ 8.83 دينارات الثلاثاء، وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.68 دينارات، مقابل 7.74 دينارات خلال الفترة نفسها.

ولا تزال العملة المحلية تحافظ على مستوى مستقر مقابل العملة الأميركية منذ أسابيع بعدما هبط سعر صرف الدولار أكثر من 4 دينارات في أقوى انخفاض في سعره على مدار العام.

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