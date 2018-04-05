بماذا اتهم المصرف المركزي ديوان المحاسبة؟

اتهم المصرف المركزي في طرابلس ديوان المحاسبة بأنه تسبب في إرباك عمل القطاع المصرفي وفاقم أزمة السيولة بـ”تدخله الصريح بأعمال المصرف المركزي ومحاولة سلبه اختصاصاته وتجاوزه لطبيعة عمله الرقابي”

وأضاف المصرف في بيان له أمس الأربعاء أنّه ملتزم بكافة التشريعات النافذة وتعاونه مع مؤسسات الدولة المختصة، وفق تعبيره.

مرجعا أسباب تبدّل أسعار الصرف وتفاقم أزمة السيولة إلى تدخلات ديوان المحاسبة في عمله، وفق نص البيان.

وبشأن قرار ديوان المحاسبة بوقف موظفين من المصرف عن العمل، قال المركزي بطرابلس أن القضاء الإداري أبطل القرار رسمياً.

وأضاف البيان أن المصرف المركزي قام بحجب منظومة الاعتمادات المستندية عن موظفي ديوان المحاسبة كان لسبب واضح وصريح ومبنيا على أساس المحافظة على سلامة البيانات والمعلومات” وفق تعبيره.

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