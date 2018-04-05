مكتب مراقبة الاقتصاد إجدابيا يوافق على استخدام الدقيق غير المدعوم في مخابز المدينة

إجدابيا 05 أبريل 2018 (وال) – وافق مكتب مراقبة الاقتصاد ببلدية إجدابيا للمخابز العاملة ضمن نطاق البلدية على استخدام الدقيق غير المدعوم المباع في الأسواق التجارية والمحلية.

هذا ووافق مكتب مراقبة الاقتصاد على استخدام الدقيق غير المدعوم، على أن يباع رغيف الخبز الناضج بوزن120 جرام، بسعر 250 درهم و125 درهم للخبز الصغير بوزن60 جرام.

ووجه مكتب مراقبة الاقتصاد ببلدية إجدابيا، رسالة لجهاز الحرس البلدي أوضح فيها موافقته، والسماح للمخابز بالعمل بالقرار إلى حين توفير الدقيق المدعوم من الدولة.

يشار إلى أن نقابة المخابز بإجدابيا، قد أعلنت يوم الثلاثاء، أن سعر رغيف الخبز سيرتفع إلى ربع دينار بعد رفع الدعم عن الدقيق ونقصه في المخازن المدعومة من الدولة. (وال – إجدابيا) هــ ع

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