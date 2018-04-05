مشروع ضخم لـ”الوطنية للنفط” في بنغازي

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة برئيسها مصطفى صنع الله، الأربعاء، عقدا مع شركة “أرتيليا” الإيطالية الفرنسية، لإنشاء مباني للمؤسسة في مدينة بنغازي.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن المشروع يضم إنشاء مقر للمؤسسة، وشركات نفطية أخرى، ومصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى مجمع فندقي ومركز مؤتمرات.

ووقع صنع الله العقد مع الرئيس التنفيذي لشركة “أرتيليا”، ألبرتو، الاتفاقية في ميلانو يوم الجمعة الماضي.

وقال صنع الله “ستعكس مباني المؤسسة الوطنية للنفط الجديدة في بنغازي طموح ليبيا كدولة، وستظهر للعالم مدة قوة قطاع النفط في ليبيا هناك مستقبل مشرق لبلدنا إذا أمكننا وضع الصراع خلفنا وينبغي أن نفكر في إمكانات بلدنا على المدى الطويل وبالأفق المشترك وأن نبني مستقبلنا معا”.

ويشمل المشروع تشييد مقر للمؤسسة الوطنية للنفط بطول 100 متر، وتغطيه طبقه معدنية ذهبية ساطعة، ومقر مزدوج سداسي الشكل لشركة البريقة لتسويق النفط، ومكاتب لمصرف ليبيا المركزي، وفندق ومهبط طيران عمودي، بالإضافة إلى مكاتب لشركات نفطية أخرى ومركز مؤتمرات دولي.

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