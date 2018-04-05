البريقة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، الخميس، توفر الوقود بمستودعاتها، داعية المواطنيين لعدم الانجرار وراء الشائعات والازدحام على محطات الوقود.

وقال رئيس مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز بالشركة ميلاد الهجرسي، في تصريح للرائد، أن الشركة وزعت الأربعاء أكثر من 7 مليون لتر وقود على المحطات، مؤكدا افتتاح 7 محطات تعمل على مدار الساعة: لتجنب الازدحام.

وأضاف الهجرسي أن الوقود متوفر بالمستودع وفي المحطات بكميات “كبيرة”، مؤكدا رسو الناقلة ” ريزبون ” وعلى متنها أكثر من 34 مليون لتر من الوقود بميناء طرابلس، لافتا إلى أن حاجة المواطنين الفعلية من الوقود تقدر ب 5 مليون لتر يوميا.

يذكر أن محطات الوقود ستعمل على مدار الساعة هي محطة رقم 9 حي الأندلس، ومحطة الفلاح الإشارة الضوئية، ومحطة20 ميمونة بوابة الجبس، ومحطة 66 باب العاصمة الهضبة، و44 المبدع صياد الطريق الساحلي، ومحطة 135 أبوسليم المركز، ومحطة107 الفلاح بجانب وزارة العدل.

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