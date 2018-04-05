شركة ( O.M.V) تقدم خدمة إنسانية لمستشفى الأطفال بنغازي

بنغازي 05 أبريل 2018 (وال) – استقبل رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان بمكتبه نائب مديرعام شركة ” O.M.V ” جمعة شيتا الشريك مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط بمنطقة التعاقد 91 (النافورة – أوجلة) .

وقال شيتا إنه “من سياسة شركة (O.M.V) تقديم أعمال إنسانية للمدن والقرى القريبة من الشركات والمواقع النفطية، وبناء على ذلك فقد وقع الاختيار هذه المرة على مستشفى الأطفال بنغازي لتقديم خدمة إنسانية له”.

واجتمع وفد الشركة مع إدارة المستشفى وتم الاتفاق على تحديد موعد لحضور اللجنة الفنية التابعة لشركة (O.M.V) وذلك للاجتماع مع إدارة المستشفى وتحديد ما سيتم تقديمه وفق ما يطلبه ويحتاجه المستشفى، وحسب الميزانية المحددة من الشركة.

الجدير بالذكر أن شركة (O.M.V) كان لديها مساهمات إنسانية أخرى في ليبيا مثل ما قدمته في اجخرة ومرزق، وأيضا سيكون لها مساهمات أخرى في العديد من المدن والمناطق الأخرى منها مستشفى المقريف بمدينة أجدابيا ضمن برنامج التنمية المستدامة الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للنفط . (وال – بنغازي) ع م

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