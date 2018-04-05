الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية تحتفل بمرور عام على تكليف الإدارة الحالية

بنغازي 05 أبريل 2018 (وال) – أقامت الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم الخميس احتفالا بمرور سنة على تكليف الإدارة الحالية بمهامها والإعلان عن إنشاء فرع الهيأة في بنغازي وإنشاء المركز الوطني للاتصالات وتقنية المعلومات وإنشاء الهيأة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.

وتم خلال هذا الاحتفال بحضور معالي نائب رئيس الحكومة المؤقتة لشوؤن الخدمات الدكتور عبد السلام البدري ورئيس مجلس إدارة الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري ورئيس مجلس إدارة الهيأة العامة للشباب والرياضة الدكتور طلال بخطوة ورئيس هيأة المراقبة بالشركة الليبية القابضة للاتصالات وعدد من مديري وموظفي الهيأة العاملة للاتصالات والجهات التابعة لها تقديم عروض مرئية عن إقامة برج فرع الهيأة العامة للاتصالات في المنطقة الشرقية والمهام المناطة بالفرع قدمه رئيس الفرع الأستاذ عبد السلام الفيتوري.

وتم أيضًا تقديم عرض مرئي عن المركز الوطني للاتصالات وتقنية المعلومات قدمه رئيس المركز الدكتور عمر الصلابي وتم كذلك تقديم عرض مرئي عن الهيأة العامة لأمن وسلامة المعلومات قدمه رئيسها المهندس محمد بزازة.

وأشاد معالي نائب رئيس الوزراء لشؤن الخدمات الدكتور عبد السلام البدري بهذه الإنجازات مبديا إعجابه بما تم تقديمه من شروحات حول هذه الإدارات الجديدة.

وأثنى الدكتور عبد السلام البدري على الهيأة وإدارتها في الدفع بقطاع الاتصالات نحو الأفضل داعيا كل العاملين للتكاثف وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وألقى رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري كلمة في ختام الاحتفالية اثنى فيها على ماتم تقديمه من عروض مرئية والجهود التي بذلت لإنشاء هذه الإدارات.

وأكد الشكري على أهمية إنشاء هذه الإدارات وتفعيلها بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل ولدعم البحوث والتطوير في مجال الاتصالات وتقنية المعلوماتية في ليبيا، معربًا عن حرص الهيأة في العمل على تطوير قطاع الاتصالات في ليبيا.

وأثنى رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية على ما قدمه العاملون في الهيأة من خدمات وأعمال وصفها بالجليلة والعظيمة.

وتم خلال الاحتفال توزيع شهادات التقدير لعدد من العاملين في الهيأة على المجهودات التي قدموها خدمة للصالح العام.(وال – بنغازي) م ك/ أ د

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