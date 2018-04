المتوسط:

انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى المؤشرات مدفوعة بضغوط مبيعات المصريين وعمليات جني الأرباح، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.098 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17410 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2977 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 17852 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 865 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 480 نقطة. وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 116 شركة، ولم تتغير 31 شركة.

The post البورصة المصرية| تراجع جماعي للمؤشرات بنهاية تداولات اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية