الصديق الكبير: خسائر ليبيا من وقف تصدير النفط وصلت إلى 160 مليار

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن خسائر ليبيا من وقف تصدير النفط وصلت إلى 160 مليار، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية أن ليبيا تعتمد على اقتصاد واحد هو النفط..

تصريح الصديق الكبير جاء خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصرعلي حسن، بحضور مديري المصارف التجارية، وفقًا للصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية على موقع «فيسبوك».

وتناول الاجتماع عدة موضوعات هامة تمس المواطن منها أزمة السيولة بالمصارف وسعر صرف الدولار وما مدي تطور نظام المدفوعات ورسوم التحصيل المصرفي والاعتمادات المصرفية.

كما تطرق رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى عدة نقاط هامة منها عن الدور المنوط به للرقابة الداخلية بالمصرف المركزي وماهي السياسة العقابية المتبعة في حالة التقصير والإهمال وعن العجز المالي للدولة وكيفية إيجاد طرق وحلول فورية للتخفيف من معاناة المواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط