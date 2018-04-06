الشركة العامة للكهرباء توضح سبب الإظلام التام في المنطقة الشرقية

أوضحت الشركة العامة للكهرباء، أسباب حدوث الإظلام التام الذي شهدته مساء اليوم الخميس، المنطقة الممتدة من أجدابيا غربًا إلى طبرق شرقًا بما فيها منطقة الواحات شرق البلاد.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الإظلام التام حدث «نتيجة لفصل دوائر نقل الطاقة التي تربط بين المنطقة الغربية والشرقية التي انعزلت على إثرها محطات المنطقة الشرقية».

وأضافت أن الفصل تسبب في خروج وحدات توليد الطاقة في كل من الزويتينة والسرير وشمال بنغازي، بحسب ما نشرته الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك».

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