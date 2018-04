المتوسط:

شهدت صادرات روسيا من الحبوب إلى الدول غير المنتمية لرابطة الدول المستقلة، في آخر تسعة أشهر ارتفاعا ملحوظا بلغ 39%، لتصل إلى 39.988 مليون طن، مقابل 28.689 مليون طن في العام الفائت.

وقامت روسيا بتصدير 31.2 مليون طن من القمح، بزيادة 41%، و4.5 مليون طن من الشعير، بزيادة تقترب من الضعفين، و4 مليون طن من الذرة، بزيادة 1%، و267 ألف طن من المحاصيل الأخرى، بزيادة 41%.

وحقق حجم الصادرات الروسية من الحبوب، العام الماضي، مستوى قياسيا بلغ 35.474 مليون طن، بما فيها 27.075 مليون طن من القمح، أما في هذا العام فتأمل وزارة الزراعة أن يصل حجم الصادرات إلى 45-47 مليون طن من الحبوب، لتصل صادرات القمح منها إلى 40 مليون طن.

وجنت روسيا قد جنت محصولا قياسيا من الحبوب العام الماضي بلغ 134.1 مليون طن، لتكسر الرقم القياسي الذي سجل في الاتحاد السوفيتي عام 1978، عندما تم جمع 127.4 مليون طن، وبلغ محصول القمح عام 2017، لأول مرة في تاريخ البلاد، 85.8 مليون طن.

The post ارتفاع صادرات الحبوب الروسية بنسبة 39% appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية