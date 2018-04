تزايد النفط عقب انحسار التوترات بين أميركا والصين

المتوسط:

تزايدت أسعارالنفط، بدعم من بيانات للحكومة الأميركية التي أظهرت انخفاضاً غير متوقع في مخزونات الخام، فضلا عن انحسار التوترات بشأن نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق تسليم يونيو 27 سنتا أو 0.4% إلى 68.29 دولار للبرميل، بعد انخفاضه عشر سنتات في آخر تسوية.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسليم مايو 20 سنتا أو 0.3% إلى 63.57 دولار للبرميل، بعدما انخفض 14 سنتا في آخر تسوية.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بـ4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين بزيادتها 246 ألف برميل.

