اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 6/4/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 6 ابريل 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.265 دينار ليبي مقارنة بـ 6.260 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.668 مقارنة بـ 7.694 دينار عند الاغلاق يوم امس.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.773مقارنة بـ 8.810 دينار عند الاغلاق يوم امس .

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 1

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.265 دينار 6.245 دينار اليورو 7.668 دينار 7.588 دينار الجنية الاسترليني 8.773 دينار 8.693 دينار الليرة التركية 1.551 دينار 1.471 دينار الدينار التونسي 2.52 دينار 2.44 دينار الجنية المصري 0.354 دينار 0.274 دينار الدولار الكندي 4.904 دينار 4.824 دينار الدينار الاردني 8.829 دينار 8.749 دينار حوالات دبي-تركيا 6.260 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.50 دينار كاش – بطاقات صك 7.00 دينار

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.380 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.350 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 195 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 227 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 260 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 300 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 350 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 225 دينار

كسر الفضة = 2.45 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.