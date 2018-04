المتوسط:

صرحت الصين، اليوم الجمعة، بأنها مستعدة لبذل النفيس في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بقيمة 100 مليار دولار.

وذكرت وزارة التجارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أنه إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة من الصين والمجتمع الدولي وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية التجارية، فإن الجانب الصيني سيذهب إلى نهاية الأمر مهما كان الثمن.

وجاء ذلك على خلفية إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليماته، اليوم الجمعة، لمسئولى التجارة بالولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية بقيمة 100 مليار دولار، في تصعيد لما وصف بالحرب التجارية.

وقال الرئيس الأميركي إن الممثل التجاري للولايات المتحدة أكد أن الصين “شاركت مرارًا وتكرارًا في ممارسات للحصول على الملكية الفكرية الأميركية بشكل غير عادل”.

The post الصين تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية ضد أميركا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية