100 مليون دولار قيمة واردات كوريا الجنوبية من لحوم الضأن

سجلت واردات كوريا الجنوبية من لحوم الضأن أعلى مستوى لها في عام 2017، متجاوزة 100 مليون دولار أميركي، وذلك لارتفاع عدد المطاعم الخاصة بتلك اللحوم نتيجة تغير النمط الغذائي للكوريين في الآونة الأخيرة.

ورجحت وكالة “يونهاب” للأنباء في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة واردات البلاد من لحوم الضأن خلال بشكل مستمر خلال الأعوام المقبلة.

وارتفعت واردات كوريا الجنوبية من لحوم الضأن من يناير إلى فبراير من العام الجاري بنسبة 20 بالمئة بمبلغ 22 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت حصة لحوم الضأن الأسترالية 91.5 بالمئة من إجمالي واردات البلاد من لحوم الضأن، فيما بلغت حصة لحوم الضأن من نيوزيلندا 8.5 بالمئة.

