اقتصاد

تنتوش يوضح بشأن رفع رواتب المعلمين  

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، الخميس، أن المجلس سيصدر قراره بشان المطالب التي ينادي بها المعلمون منذ فترة، مُشيراً إلى أن القرار سيكون وفقاً للرؤية التي ستضعها وزارة التعليم، وأن تنفيذه سيتم وفقاً لما تسمح به الإمكانيات المالية.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنتوش ووزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل لبحث جوانب التعاون بين الوزارة ومجلس النواب للبدء في تنفيذ طلبات المعلمين المتمثلة في تحسين أوضاعهم المادية.

ويشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب، ناقشت في الـ3 من أبريل الجاري قرار رفع مرتبات المعلمين إلى جانب خطوات استكمال قانون الميزانية العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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