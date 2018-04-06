اقتصاد

وادي السليكون في السعودية 

تم النشر منذُ 22 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن السعودية عزمها بناء وادي سيلكون في السعودية، على غرار النموذجِ الأميركي و جاء ذلك في حوارٍ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مجلة “تايم” الأميركية.

حيث يعد وادي السيلكون والواقع في مدينة سان فرانسيكو الأميركية من أكبر المناطق التكنولوجية التي تجمع مقرات كبرى الشركات في العالم.

وتعمل السعودية وفق تصريحِ “بن سلمان” على بناء اقتصاد يعتمد على مواطنِ القوة التي تمتلكها، بداية من حقول النفط و البتروكيماويات، وشبكة الطرقِ والمناجمِ والغازِ الطبيعي.

وأوضح ولي العهد السعوديِ أن الاقتصاد السعودي من بينِ أقوى عشرين اقتصادا في العالم، مشيرا إلى أن تركيزه ينصب على البحث عن الأشياء التي تنقص هذا الاقتصاد وتطويرِها ضمن رؤية ألفين وثلاثين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك