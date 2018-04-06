وادي السليكون في السعودية 

أعلن السعودية عزمها بناء وادي سيلكون في السعودية، على غرار النموذجِ الأميركي و جاء ذلك في حوارٍ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مجلة “تايم” الأميركية.

حيث يعد وادي السيلكون والواقع في مدينة سان فرانسيكو الأميركية من أكبر المناطق التكنولوجية التي تجمع مقرات كبرى الشركات في العالم.

وتعمل السعودية وفق تصريحِ “بن سلمان” على بناء اقتصاد يعتمد على مواطنِ القوة التي تمتلكها، بداية من حقول النفط و البتروكيماويات، وشبكة الطرقِ والمناجمِ والغازِ الطبيعي.

وأوضح ولي العهد السعوديِ أن الاقتصاد السعودي من بينِ أقوى عشرين اقتصادا في العالم، مشيرا إلى أن تركيزه ينصب على البحث عن الأشياء التي تنقص هذا الاقتصاد وتطويرِها ضمن رؤية ألفين وثلاثين.

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