«سيدر» يعزز الاقتصاد اللبناني بـ 10 مليارات دولار

أكد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، اليوم السبت حصول بلاده على تعهدات بمنح وهبات تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار الجمعة، لتعزيز اقتصادها، وذلك في ختام مؤتمر “سيدر”، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من خمسين دولة ومنظمة عالمية.

وأضاف مسؤولون لبنانيون إن التعهدات تشمل قروضا بأربعة مليارات دولار من البنك الدولي، وقروضا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.1 مليار يورو 1.35 مليار دولار، وتجديد خط ائتمان جرى تقديمه سابقا من السعودية بقيمة مليار دولار.

ويسعى لبنان إلى الحصول على تمويلات للاستثمار في إصلاح بنيته التحتية وزيادة النمو الاقتصادي، الذي يقول رئيس الوزراء سعد الحريري إنه انخفض إلى ما يقل عن واحد بالمئة من ثمانية بالمئة في المتوسط.

يأتي ذلك جراء تضرر لبنان بشدة من الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات في سوريا المجاورة، ويستضيف ما يزيد عن مليون لاجئ سوري.

