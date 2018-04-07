مالية الوفاق المرفوضة : إجراءات النقل والندب والإعارة للجهات العامة لن تتم إلا وفق وظائف شاغرة

طرابلس 07 ابريل 2018(وال) – أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق – المرفوضة من قبل مجلس النواب – أنها لن توافق على إجراءات النقل والندب والإعارة للجهات العامة، إلا وفق وظائف شاغرة بملاكات وظيفية معتمدة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه وبناء على كتاب السيد مدير مكتب الفحص والمتابعة لبند المرتبات بديوان المحاسبة فإن قرارها يشمل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق المرفوضة، والمجلس الرئاسي غير الدستورية ورئاسة الوزراء والجهات التابعة للجهات المذكورة .

وأشارت الوزارة المرفوضة إلى أن الدفعات المحالة من وزارة العمل بخصوص تسوية الازدواجية قد أدرجت ضمن مرتبات شهري يناير وفبراير المُحالة إلى المصارف، لافتة إلى أن دفعات أخرى سيجري العمل على إدراجها ضمن مرتبات شهر مارس.(وال – طرابلس) ع م

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