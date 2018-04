بن سلمان يبحث توظيف الشباب السعودي بشركة آبل

المتوسط:

قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم السبت، بزيارة لشركة آبل في وادي السيلكون بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية، التقى خلالها الرئيس التنفيذي تيم كوك.

وشهد الاجتماع بحث فرص العمل لتمكين الشباب السعودي من الحصول على التدريب في مقر الشركة، كما استعرضا أوجه الشراكة من خلال عدد من المشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها المشاركة في تطوير التطبيقات في السعودية.

واطلع ولي العهد السعودي بعد الاجتماع على العروض التقنية في التعليم والصحة والتسويق، كما زار مسرح ستيف جوبز واستمع لعروض عن التطبيقات الصوتية الحديثة التي تعمل عليها الشركة.

