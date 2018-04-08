اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاحد 8/4/2018 وسعر الذهب والفضة

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 8 ابريل 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.240 دينار ليبي مقارنة بـ 6.260 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.657 مقارنة بـ 7.681 دينار عند الاغلاق يوم امس.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.784 مقارنة بـ 8.812 دينار عند الاغلاق يوم امس .

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.245 دينار 6.225 دينار اليورو 7.663 دينار 7.583 دينار الجنية الاسترليني 8.791 دينار 8.711 دينار الليرة التركية 1.544 دينار 1.464 دينار الدينار التونسي 2.55 دينار 2.47 دينار الجنية المصري 0.353 دينار 0.273 دينار الدولار الكندي 4.893 دينار 4.813 دينار الدينار الاردني 8.801 دينار 8.721 دينار حوالات دبي-تركيا 6.245 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.35 دينار كاش – 6.95 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.32 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.28 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 193 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 225 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 257 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 297 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 347 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 223 دينار

كسر الفضة = 2.5 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.