تحديد تسعيرة جديدة لرغيف الخبز ببلدية طرابلس المركز

طرابلس 08 أبريل 2018 (وال) – قررت بلدية طرابلس المركز ونقابة الخبازين بعد التنسيق والتشاور اعتماد تسعيرة رغيف الخبز داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس المركز .

وحددت بلدية طرابلس المركز ونقابة الخبازين في منشور رسمي – عبر الصفحة الرسمية للبلدية – تسعيرة رغيف الخبز ذو الحجم الكبير بوزن من (190 جرام إلى 200 جرام) بقيمة واحد دينار لكل ســ(6)ـــت أرغفة (6 فرادي بجنيه).

كما حددت تسعيرة رغيف الخبز ذو الحجم الصغير (بانينه) بوزن من (90 جرام إلي 100 جرام) بقيمة واحد دينار لكل اثني عــشــ(12)ــر رغيف (12 بانينه بجنيه).

وطالب منشور البلدية والنقابة كافة المخابز داخل نطاق البلدية الالتزام بالتسعيرة المحددة. (وال – طرابلس) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال