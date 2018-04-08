ليبيا تترأس مؤتمر العمل العربي

تترأس ليبيا مؤتمر العمل العربي في دورته (45) والذي يقام في القاهرة من 8 إلى 15 أبريل، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج “حكومات وأصحاب أعمال وعمال” من جميع الدول العربية.

وتبحث الدورة الحالية عدداً من المواضيع أبرزها تقرير: ديناميكية أسواق العمل العربية .. التحولات ومسارات التقدم”، إضافة إلى “المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص” و”الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو”، فيما يحضرها 17 وزير عمل من الدول العربية، وعدد من الشخصيات النشطة يف مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتستعرض الدورة كذلك عدداً من نشاطات منظمة العمل العربية خلال عام 2017، وعن شؤون المرأة العربية في العمل في المنطقة.

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