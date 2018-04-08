أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية استقرارًا أمام العملة المحلية في السوق السوداء اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس السبت.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 6.21 دينارات مقارنة بـ6.28 دينارات أمس، في حين بلغ سعره في السوق الرسمية 1.3315 دينار، ليصل فارق سعر الصرف بين السوقين 4.88 دينارات.

كما سجَّل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 8.71 دينارات، مقارنة بـ 8.82 دينارات أمس السبت، وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.62 دينارات، مقابل 7.69 دينارات خلال الفترة نفسها.

ولا تزال العملة المحلية تحافظ على مستوى مستقر مقابل العملة الأميركية منذ أسابيع بعد أن هبط سعر صرف الدولار أكثر من 4 دينارات في أقوى انخفاض في سعره على مدار العام.

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