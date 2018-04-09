اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاثنين 9/4/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 9 ابريل 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.280 دينار ليبي مقارنة بـ 6.270 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد إرتفع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.706 دينار مقارنة بـ 7.694 دينار عند الاغلاق يوم امس.

بدوره صعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.840مقارنة بـ 8.826 دينار عند الاغلاق يوم امس .

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.270 دينار 6.250 دينار اليورو 7.694 دينار 7.614 دينار الجنية الاسترليني 8.826 دينار 8.746 دينار الليرة التركية 1.550 دينار 1.470 دينار الدينار التونسي 2.58 دينار 2.50 دينار الجنية المصري 0.355 دينار 0.275 دينار الدولار الكندي 4.912 دينار 4.832 دينار الدينار الاردني 8.836 دينار 8.756 دينار حوالات دبي-تركيا 6.270 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.50 دينار كاش – 7.00 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.40 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.35 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 195.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 228 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 260 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 298 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 349 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 224 دينار

كسر الفضة = 2.6 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.