أسهم أوروبا ترتفع مع انتشار التفاؤل بشأن التجارة العالمية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الاثنين 9 ابريل في الوقت الذي تعززت فيه الآمال بشأن إمكانية تجنب

حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين في الأسواق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق على انخفاض يوم الجمعة حين خشي مستثمرون من أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قد يتحول إلى ما هو أسوأ.

وقدمت أسهم القطاع المالي المساهمة الأكبر في الزيادة مع ارتفاع أسهم دويتشه بنك 3.2 بالمئة بعد أن عين رئيسا تنفيذيا جديدا قال إنه سيكون على البنك اتخاذ قرارات صعبة وإن هيكل بنك الاستثمار التابع له ستجري مراجعته.

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