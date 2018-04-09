بريطانيا مستعدة لدعم الاقتصاد الليبي

أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية اليستر بيرت، استعداد بلاده في للمساهمة في عدد من المشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، للوزير البريطاني، في طرابلس، الاثنين، لبحث العلاقات الحالية والمستقبلية بين البلدين وسبل تطويرها.

وعبر الوزير البريطاني خلال اللقاء عن ثقته بقدرة الليبيين على تجاوز الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، وعلى إجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بكل شفافية لإنهاء الأزمة الراهنة.

وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ودورها في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ورفع المعاناة عن المواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية