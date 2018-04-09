إدارة مطار بنينا تعلق العمل .. والناظوري يصدر تعليماته بإخلاء المطار من الأجهزة الضبطية والعسكرية

بنغازي 09 أبريل 2018 (وال) – أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي تعليق العمل اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء الموافق العاشر من أبريل الجاري وحتى أشعار آخر.

وأرجعت الإدارة في بيان لها هذا الإجراء إلى تداخل الاختصاصات الأمنية وكثرة المشاكل بين الأجهزة الأمنية و العسكرية داخل مرافق المطار إضافة إلى انتشار الفوضى بشكل لافت وعدم تجانس و تعاون الاجهزة الأمنية وعدم تغليب المصلحة العامة وعدم التقيد والالتزام بتعليمات إدارة المطار.

وأضاف الإدارة في بيانها أنه بالرغم من المكاتبات و المراسلات المستمرة و المتعددة للجهات المسؤولة في الدولة وعلى أعلى مستوياتها ولكن دون جدوى ودون اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين للقانون و المعرقلين للمصلحة العامة، مشيرة إلى أن قرار تعليق العمل يشمل إدارة المطار بكافة مكاتبها وأقسامها و وحداتها وهو مستمر الى حين وضع الحلول لمثل هذه الأفعال و الفوضى داخل هذا المرفق الحيوي الهام.

وأصدر سيادة الحاكم العسكري درنة – بن جواد رئيس الأركان العامة رئيس الغرفة الأمنية المركزية – بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري اليوم الإثنين تعليماته بإخلاء مطار بنينا الدولي من كافة الأجهزة الضبطية والعسكرية.

واستثنت تعليمات سيادة الفريق الناظوري الأجهزة المتعارف عليها وهي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والجمارك ومديرية أمن مطار بنينا، ورقابة الجوازات.

يشار إلى أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الحاكم العسكري درنة- بن جواد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الفريق عبد الرازق الناظوري زار أمس الأحد مطار بنينا الدولي بنغازي في إطار الوقوف على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بصيانة المطار. (وال – بنغازي) ع م

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