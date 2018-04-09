منصة صبراته البحرية تتعرض لـ«حادث» دون وقوع أي إصابات

عين ليبيا

تعرضت منصة صبراته البحرية مساء الأمس 8 ابريل 2018 على تمام الساعة 18:38 إلى حادث بسيط نتيجة لتصادم السفينة “Safe Swift” مع المنصة.

وتتبع السفينة المذكورة لشركة تكنيب المقاول المنفذ لعمليات الربط والصيانة لبحر السلام المرحلة الثانية.



ولحسن الحظ والحمد لله لم يتعرض أي من العاملين في المنصة أو في السفينة لأي إصابات، وتم فوراً عقد عقد اجتماع بالمنصة ضم مختصين من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز، تم من خلاله استعراض الحادث وتكليف شركة تفتيش عالمية متخصصة في هذا المجال لتقييم الحادث وتقديم تقرير عاجل بالخصوص.



وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن برنامج أعمال الربط والصيانة بين يومي 2 و18 إبريل 2018 مستمر حسب الجدول الزمني المعد لذلك وبدون أي تأخير.



وقامت المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار قرارها رقم115 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع وتقديم توصياتها بالخصوص.

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