أضرار مادية بمنصة صبراتة العائمة

صبراتة 09 أبريل 2018 (وال) – أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز “بي.في” عن تعرض المنصة العائمة بصبراتة لحدث إتماس بين السفينة ( Safe Swift ) التابعة لشركة Technipبسبب عاصفة مفاجئة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة .

وقالت الشركة إن الحادث الذي وقع صباح الأمس الأحد رغم خطورته لم يؤدي إلى أضرار بشرية فيما أصيبت السفينة بأضرار متوسطة .

والجذير بالذكر أن الشركة المذكورة والمالكة للسفينة ، تقوم حاليـاً بعملية التطوير على ظهر منصة صبراته، تمهيداً لربط المرحلة الثانية لمشروع بحر السلام البحري.

وتؤكد الشركة على أن عمليات الصيانة والتطوير المبرمجة مسبقاً لم تتأثر بهذا الحادث وهي مستمرة حسب البرنامج المُعد من 2-18 ابريل الجاري ، وان لجنة خاصة للتحقيق شُكلت للتحقيق في ملابسات هذا الحادث.

كما عُقد اجتماع على الفور على ظهر المنصة ضم مختصين من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للغاز، تم خلاله استعراض الحادث وتكليف شركة تفتيش عالمية متخصصة في هذا المجال لتقييم الحادث وتقديم تقرير عاجل بالخصوص، حيث أن مثل هذه الحوادث تدخل ضمن ” درسات تقييم ” المخاطر التي تسبق أي عمليات بحرية تقوم بها الشركة. (وال – صبراتة) ع ع

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